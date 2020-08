Thuishulporganisatie hanteert eigen ventilatieprotocol

Senior Service kende al richtlijnen voor verplicht handen wassen en het dragen van mondkapjes. Nu is daar verplichte ventilatie bij gekomen. In het ventilatieprotocol staat dat wanneer de medewerker de woning van de senior binnentreedt, hij als eerste de ramen openzet. Als het mogelijk is twee ramen tegenover elkaar, anders volstaat ook één raam. Deze moeten zo lang als mogelijk is openblijven om goed door te kunnen luchten. Ook wordt de medewerkers verzocht cliënten voor te lichten over het belang van ventileren.

Broeihaard

“De meeste besmettingen vinden binnen plaats”, licht directeur Floris Vervat de maatregel toe. “Bovendien zijn verzorgingshuizen al meermaals een broeihaard voor het virus gebleken. Als gewoon een raam openzetten al kan helpen bij het tegengaan van de verspreiding van corona, waarom zouden we daar dan niet wat meer op hameren?”

Verplichting

Vervat hoopt dat met de aangescherpte regels ook verpleeghuizen die het momenteel niet nauw nemen met ventileren zich bewuster worden van het belang. “Als thuishulporganisatie zijn wij niet gebonden aan in de wet vastgelegde protocollen, zoals dat bij bijvoorbeeld de thuiszorg wel het geval is. Daarom kunnen we sneller schakelen met onze medewerkers met wie we toch al korte lijntjes hebben. Idealiter wordt verplicht ventileren door de overheid opgenomen in alle zorgprotocollen.”

Senior Service bedient naar eigen zeggen meer dan tienduizend hulpbehoevende ouderen in zowel de thuissituatie als in verzorgingshuizen.