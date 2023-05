Thuismeting van zuurstof goed toepasbaar in de praktijk

Coronapatiënten kunnen onder begeleiding van de huisarts goed zelf thuis het zuurstofgehalte in hun bloed meten. De patiënten kunnen daardoor langer thuis het ziekteverloop afwachten in plaats van in het ziekenhuis. Het UMC Utrecht gebruikt deze vorm van thuismonitoring inmiddels niet alleen meer voor coronapatiënten, maar ook voor patiënten met andere luchtweginfecties.

Het UMC Utrecht onderzocht dit op basis van een studie die tijdens de pandemie in Utrecht en omgeving werd uitgevoerd. De patiënten die meededen voerden de meting goed uit en gaven aan dat ze zich er veilig bij voelden. Ook gingen deze patiënten net zo vaak naar de huisarts of het ziekenhuis als patiënten die niet zelf het zuurstofgehalte maten.

Achteruitgang op tijd herkennen

Huisartsen volgen coronapatiënten met matig– tot ernstige klachten meestal nauwkeurig om een eventuele verslechtering op tijd te herkennen. Het zuurstofgehalte is daarbij een belangrijke waarde. Een plotselinge daling hiervan is een belangrijk teken van verslechtering van de toestand van de patiënt. Maar bij sommige patiënten gaat een laag zuurstofgehalte niet samen met benauwdheid, zodat ze dit niet zelf voelen terwijl een zuurstofmeting dit wel opmerkt.

Op tijd herkennen en behandelen van patiënten met matige tot ernstige klachten kan belangrijke gezondheidswinst opleveren. Vooral wanneer ze een onderliggende aandoening hebben met een groter risico op een ongunstig ziektebeloop. Het thuis meten van het zuurstofgehalte door de patiënt zelf kan hierbij uitkomst bieden.

Er was hiervoor tot nu toe nog geen wetenschappelijk bewijs voor. Daarom onderzocht het UMC Utrecht de haalbaarheid van thuismonitoring van coronapatiënten door de zuurstofverzadiging te meten met een pulsoximeter (een medisch meetinstrument waarmee het zuurstofgehalte in het bloed kan worden bepaald via een clipje op een vinger). Patiënten hebben zo meer het gevoel dat ze zelf de regie hebben over hun zorg. En het kan ook de druk op de zorg verlichten, volgens de onderzoekers.

Veilig

De patiënten die meededen voerden de meting goed uit en gaven aan dat ze zich er veilig bij voelden. Ook gingen deze patiënten net zo vaak naar de huisarts of het ziekenhuis als patiënten die niet zelf het zuurstofgehalte maten.

Hoofdonderzoeker Dorien Zwart van het UMC Utrecht zegt over de resultaten: “Deze studie is de eerste die thuismonitoring van risicopatiënten met matig tot ernstige coronaklachten in de huisartsenpraktijk heeft onderzocht. De studie laat zien dat thuismonitoring bij deze groep met risicofactoren zoals hart- en vaatziekten met behulp van een gevalideerde zuurstofmeter in de dagelijkse huisartsenpraktijk goed toepasbaar is.”