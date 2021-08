Thuiszorg Limburg neemt stukje therapie oncologie over

De betreffende middelen (Xgeva-injecties) worden door een arts of verpleegkundige toegediend bij verschillende vormen van kanker, waarbij sprake is van botverlies met meer kans op botbreuken of bij uitzaaiingen van kanker in de botten. Dankzij deze injecties blijven de botten steviger en heeft de patiënt minder kans op botbreuken.

Thuis mogelijk

Het verplaatsen van deze behandeling naar de thuissituatie past binnen de Zuyderland-strategie ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk’, waarin de zorg zoveel mogelijk rondom de eigen thuisomgeving van de patiënt wordt georganiseerd.

Dit initiatief is een aantal jaren geleden reeds ingezet door de gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen binnen het ziekenhuis en is recent overgedragen aan het Transmuraal Thuiszorg Team van Zuyderland. De intensivering van de samenwerking tussen ziekenhuis en wijkverpleging levert naast comfort voor de cliënten ook een efficiëntere inzet van de schaarse professionals op door de cliënten te integreren in de bestaande routes van het Transmuraal Team.