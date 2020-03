Thuiszorginstelling start eigen kinderopvang om zorgpersoneel te steunen

In Brabant start de thuiszorgorganisatie (Thuiszorg met Aandacht) TWB maandag met een eigen kinderopvang in de kantoren in Roosendaal en Bergen op Zoom. Door het coronavirus zijn de scholen in België gesloten, waardoor TWB-medewerkers in Brabant opvang nodig hebben voor hun kinderen. Dat laat bestuurder Christ-Jan Danen weten.

Danen wil voorkomen dat zorgpersoneel doodgedwongen thuis blijft voor de kinderen. “In de grensstreek werken we ook met mensen die in België wonen en in de knel komen nu de scholen daar sluiten vanwege corona. Medewerkers worstelen daarmee. Maar het is juist nú heel belangrijk om iedereen aan het werk te houden”, aldus de bestuurder tegen het AD.

Noodoplossing

De thuiszorgorganisatie kwam het afgelopen weekend op het idee om zelf kinderopvang aan te bieden. In de kantoren in Roosendaal en Bergen op Zoom staan twee TWB-managers met een zorgachtergrond vanaf maandag klaar om de kinderen van collega’s op te vangen. Danen is zich ervan bewust dat de managers niet opgeleid zijn tot professionals in de kinderopvang. Het is dan ook een noodoplossing, in het leven geroepen voor ouders die bij TWB werken.