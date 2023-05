Thuiszorgorganisatie Tzorg tekent voor groene en klimaat neutrale zorg

Door extra zorgbehoeften te voorkomen werkt Tzorg aan een duurzaam zorglandschap. De thuiszorgorganisatie hoopt met de Green Deal ook andere organisaties te inspireren om duurzaam te ondernemen.

Klimaatbewust

Thijs Verhagen, directeur Bedrijfsvoering bij Tzorg: “Van onze thuiszorgmedewerkers gaat ongeveer 95 procent met de fiets naar cliënten en we werken versneld aan een elektrisch wagenpark. Ook draaien onze kantoren waar mogelijk op groene stroom en zelfopgewekte energie uit zonnepanelen. Onze relatieve CO2-uitstoot is in de laatste tien jaar met 45 procent gedaald.”

Voorzorg

Medewerkers hebben een belangrijke rol in de levering van duurzame zorg. Doordat zij op tijd verandering in de zorgbehoeften opmerken, kan er eerder passende zorg worden geregeld en kan zwaardere zorg worden voorkomen. Daarnaast wordt gekeken naar betaalbare en milieuvriendelijke schoonmaakproducten. Hierdoor kunnen cliënten ook bijdragen aan duurzaamheid.

En Tzorg zet in op de gezondheid van medewerkers. Met het programma Fris in je werk krijgen Tzorg medewerkers gratis toegang tot onder andere fysiotherapie, sporten, budgetcoaching, opleidingen en ondersteuning van psychologen.

Duurzame zorg

Niels van Geenhuizen, manager duurzaamheid bij Tzorg: “Wij werken eraan om onze klimaatimpact te verkleinen en zo snel mogelijk naar nul te brengen. Wanneer wij ons richten op preventie, gezondheid en het verminderen van onze ecologische voetafdruk dragen we bij aan een gezondere samenleving en de houdbaarheid van de zorg in de toekomst.”