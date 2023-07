Thuiszorgorganisatie Vilente krijgt gouden certificering Planetree

Thuiszorgorganisatie Vilente heeft van Planetree International de gouden certificering voor excellente mensgerichte zorg ontvangen. Vilente is in Nederland één van de twee thuiszorgorganisaties die door Planetree gecertificeerd is.

Drie jaar geleden was Planetree ook bij de thuiszorg van Vilente voor de mensgerichte zorgcertificering. Toen heeft de Thuiszorg de zilveren zorgcertificering behaald. “Deze erkenning is het resultaat van voortdurende verbetering en uitstekende zorgverlening. De thuiszorg van Vilente mag nu zeggen dat zij uitblinken in mensgerichte zorg”, aldus de organisatie.

Aandacht van medewerkers

De certificering van Planetree is gebaseerd op zowel een theoretische als praktijkgerichte toets. De auditoren spraken met 35 cliënten/naasten en 33 medewerkers van Vilente. Wyneke Oostenveld van Planetree: ‘Vilente heeft veel groei laten zien. Een aantal opvallende dingen die ik kan noemen is dat cliënten ontzettend positief zijn over de vriendelijkheid en betrokkenheid, de aandacht die ze krijgen van de medewerkers. De cliënten ervaren dat ze de regie hebben en dat er een goede samenwerking is met naasten m.b.t. de zorg. Medewerkers geven aan ze zich betrokken en gezien voelen en ervaren dat ze inspraak en invloed hebben.”