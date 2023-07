Thuiszorgwinkel Mediplus gaat op in branchegenoot Medicura

Medicura heeft tien thuiszorgwinkels verspreid door het land. Voor de klanten van MediPlus zal er in de dienstverlening niets veranderen. “U kunt blijven vertrouwen op de uitgebreide mogelijkheden om te lenen, huren en kopen. Het brede assortiment aan medische hulpmiddelen blijft beschikbaar en de service blijft van hetzelfde niveau”, aldus de organisatie.

“We zijn verheugd om MediPlus te verwelkomen in de Medicura-familie”, zegt directeur en eigenaar Dick van Aggel. “Deze samenwerking stelt ons in staat om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. We zijn er dan ook van overtuigd dat dit zal resulteren in een nog betere klantbeleving en een verbeterde toegang tot hoogwaardige en innovatieve medische hulpmiddelen.”