Tien medewerkers Amphia Ziekenhuis besmet met coronavirus

Driehonderd medewerkers zijn er sinds afgelopen woensdag getest. Daarvan hebben er tien nu een positieve uitslag gekregen. Het gaat om medewerkers die ziekteverschijnselen hadden of in risicogebieden zijn geweest. Zij zijn nu thuis en houden zich aan de RIVM-richtlijnen. Verder zijn er nog vijf patiënten in het Amphia Ziekenhuis opgenomen met corona. Zij liggen in isolatie.

Mede hierdoor heeft Breda het hoogste aantal coronabesmettingen van het land. Zaterdag waren er nog maar twee besmettingen bekend. Brabant telt nu negentig coronabesmettingen, blijkt uit cijfers die het RIVM zondag heeft bekendgemaakt.

In het Amphia Ziekenhuis werken zo’n 5000 mensen. Ook in andere Brabantse ziekenhuizen worden medewerkers preventief getest. (ANP)