Tientallen tropenartsen bieden hulp aan in Noord-Brabant

71 Nederlandse tropenartsen hebben zich aangemeld om te helpen bij de corona-uitbraak in Noord-Brabant. Dat vermeldt de NOS in haar liveblog.

De tropenartsen geven gehoor aan een oproep die gisteren werd gedaan door de Inspectie voor Volksgezondheid Noord-Brabant en artsenfederatie KNMG. De KNMG zegt dat er behoefte is aan ervaren tropenartsen die de hulpverlening kunnen ondersteunen. Zo zouden ze de zorg kunnen coördineren, mede-organiseren en evalueren. Ook kunnen de tropenartsen ingezet worden om te beoordelen of mensen met klachten moeten worden opgenomen in een ziekenhuis.

Na het weekend moet duidelijk worden hoe de ondersteuning wordt georganiseerd. Aanmelden kan nog via azghelpt@amsterdam.msf.org.