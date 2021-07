Tjongerschans geeft naaste via machtiging toegang tot patiëntenportaal

Patiënten van de poli Geriatrie van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen kunnen sinds kort een vrijwillige machtiging afgeven voor toegang tot het patiëntenportaal. Een familielid of andere naaste krijgt hierdoor toegang tot de gezondheidsgegevens en kan onder meer afspraken maken. Voorheen kon alleen een mentor of curator gemachtigd worden na toestemming van de behandelend arts.

De constructie met de vrijwillige machtiging is een initiatief van de overheid, waar Tjongerschans als eerste ziekenhuis in Nederland als pilot aan deelneemt. Het Friese ziekenhuis ziet de machtiging als een mooie oplossing voor patiënten die weinig digivaardig zijn. Een gemachtigde kan hetzelfde als de patiënt in het portaal, zoals een afspraak maken, een e-consult starten of een vragenlijst invullen. Als de pilot succesvol blijkt dan volgt een uitbreiding.

Grip op zorg

Projectleider Janneke Hofstede: “Door de overheid is de laatste jaren ingezet op grip op zorg, uniformering in de zorg en uitwisseling van gegevens in de zorg en ook wij vinden dat belangrijk. Wanneer je als patiënt niet goed in staat bent om je eigen zorg goed te volgen, dan is het mogelijk dat een gemachtigde mee gaat kijken en taken kan overnemen. Dat moet natuurlijk wel veilig. Met DigiD Machtigen kan een persoon iemand machtigen die namens hem optreedt. Een gemachtigde kan bijvoorbeeld een familielid zijn. De machtiging geldt voor een specifieke tijdsperiode en voor één afgebakende digitale dienst, in dit geval het patiëntenportaal Mijntjongerschans.”