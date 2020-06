Tjongerschans kiest voor zonne-energie

Met bijna 500 zonnepanelen op dak van het expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg zet ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen een flinke stap in de richting van een duurzame bedrijfsvoering. De verwachte opbrengst is 150 megawattuur per jaar. Daarmee stoot het ziekenhuis jaarlijks zo’n 90 ton minder aan CO2 uit.