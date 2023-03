Tjongerschans positief over gebruik HiX Mobile

Door de app is informatie sneller beschikbaar. Daarnaast is registreren veiliger en efficiënter en is een computer hier niet meer voor nodig.

Nieuwe functies

Klaziena van der Veen, Chief nursing information officer (CNIO), vertelt dat de nieuwe app tot nu toe goed bevalt: “Dit komt deels omdat wij vooraf konden meedenken over de functionaliteiten.”

Een aantal onderdelen zijn standaard, bijvoorbeeld metingen en rapportage. Maar op verzoek zijn daar ook het stopmoment voor de operatiekamer en radiologie bij gekomen.

Snel en veilig werkproces

Voor verpleegkundige Fernand Bottema is vooral de compactheid prettig: “Ik heb tijdens de dagdienst het patiëntendossier letterlijk in mijn zak.” Dit versnelt volgens hem het werkproces en kan iedereen doorwerken zonder op elkaar te hoeven wachten.

Ook voor isolatiekamers is het volgens Van der Veen een uitkomst: “Je hoeft niet meer de kamer uit om via de computer informatie in te zien en te registreren. Je hoeft dan ook niet meerdere keren om te kleden en kan in gesprek blijven met de patiënt.”