TNO en CBS: ongewenst gedrag naar artsen neemt weer toe

Ongewenst gedrag tegen artsen, zoals treiterij en intimidatie, neemt weer iets toe nadat het tijdens de coronaperiode was afgenomen, doordat er minder patiëntencontact was. Het is nog niet op het niveau van voor de pandemie. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2021 die TNO en het Centraal Bureau voor Statistiek Uitvoerden. Het onderzoek betreft alleen artsen in dienstverband.

Vakblad Medisch Contact liet door TNO de artsen onder de geënquêteerden eruit lichten. In 2021 had meer dan 45 procent te maken met intimidatie door patiënten. In het coronajaar 2020 was dat iets meer dan 40 procent. Voor de pandemie was dit ruim de helft. De cijfers over intimidatie door leidinggevenden of collega’s, pesten en ongewenste seksuele aandacht laten ongeveer hetzelfde beeld zien.

Arbomaatregelen

Door de aard van hun beroep hebben artsen meer dan gemiddeld te maken met ‘extern ongewenst gedrag’ (door derden), zegt TNO. Het gaat om patiënten, maar ook om familie of mantelzorgers. Zorgverleners gaven ook vaker aan dan andere beroepen dat arbomaatregelen nodig zijn om ongewenst gedrag door derden te beteugelen. Het kan leiden tot stress of burn-out. Uit de enquête blijkt dat meer dan 20 procent van de artsen kampt met burn-out klachten. Voor corona was dit hoger: 25 procent.