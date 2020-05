TNO en LUMC: ‘Gezonde leefstijl kan schade bij volgende coronagolf beperken’

Een gezonde leefstijl is belangrijk om complicaties bij een virusinfectie te voorkomen. Dat stellen onderzoekers van TNO en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Meer aandacht en geld om een gezonde leefstijl te bevorderen zijn daarom van belang om de schade bij een tweede of derde coronagolf te beperken, aldus de onderzoekers.

Onderzoek laat zien dat gezonde voeding, voldoende beweging en een goede nachtrust van invloed zijn op het verloop van Covid-19. Coronapatiënten onder de 70 jaar kampen vaak met een hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten, waardoor zij op de ic belanden. Een gezonde leefstijl kan deze gezondheidsproblemen voorkomen of genezen, zo beargumenteren de onderzoekers in de wetenschappelijke notie.

Brief

De wetenschappelijke notie wordt gesteund door Vereniging Arts & Leefstijl, AMC, Radboud UMC, Menzis en Kenniscentrum Sport & Bewegen. Daarnaast biedt Vereniging Arts en Leefstijl vandaag Staatssecretaris Blokhuis een brief aan om kenbaar te maken dat vitale leefstijl-maatregelen ontbreken in de aanpak rondom COVID-19. Inmiddels hebben 1800 zorgprofessionals deze brief getekend.