Toekomstvisie zorg in Twente gepresenteerd

Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, veertien gemeenten, GGD, Menzis en burgercoöperatie Twentse Noabers hebben samen een visie op de toekomst van de zorg in Twente ontwikkeld. In de visie ‘Twente Beter’ hebben de partijen gezamenlijke doelen gesteld en concrete acties afgesproken. Dat is nodig, want het aantal mensen dat in de toekomst zorgbehoevend wordt, neemt sterk toe, terwijl het aantal zorgverleners en mantelzorgers afneemt.

De visie volgt op het regiobeeld Twente, een analyse van de demografische ontwikkeling en veranderende zorgbehoefte in de regio. Zo neemt het aantal inwoners met dementie naar verwachting met 39 procent toe. Ook andere chronische ziekten, zoals artrose en hart- en vaatziekten, komen vaker voor.

Vergrijzing

Evenals de rest van Nederland staat Twente de komende jaren een sterke vergrijzing te wachten. Tegelijkertijd neemt het aantal zorgverleners in Twente af met naar verwachting 4 procent, dat zijn ongeveer tweeduizend zorgmedewerkers. Het aantal mensen dat in de toekomst mantelzorg kan verlenen, daalt met 30 procent.

Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

De visie legt de nadruk op verdergaande samenwerking tussen burgers, zorgaanbieders, verzekeraars, zorgkantoor en gemeenten. Die samenwerking moet leiden tot een noodzakelijke verschuiving van focus op ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag. Partijen gaan op zoek naar nieuwe manieren om zelfredzaamheid vorm te geven door hulp en zorg dichtbij beschikbaar te maken.

Schuldenproblematiek

Zo is er extra aandacht voor kwetsbare personen met een gezondheidsrisico, zoals overgewicht, chronische aandoeningen, psychosociale problematiek, verslaving of schuldenproblematiek. Voor deze doelgroepen biedt de visie concrete maatregelen. Samantha Dinsbach, directeur Publieke Gezondheid: “We willen schuldenproblematiek voorkomen. 37 schuldeisers van vaste lasten, waar onder woningstichtingen, energieleveranciers, Menzis en gemeenten, melden wanneer er betalingsachterstanden ontstaan, zodat de gemeente er actief op af kan. Zo voorkomen we dat mensen verder in de problemen komen en zorgen we ervoor dat zij de juiste hulp krijgen. Want schulden zorgen vaak voor grote zorgen en een slechtere gezondheid.”

Leefstijl en leefomgeving

Voor kwetsbare inwoners komen er meer mogelijkheden om mee te doen aan leefstijlinterventies. Voorbeelden zijn: de Gecombineerde Leefstijl Interventie, de Nationale Diabetes Challenge, Changing Health, valpreventie, het programma Jongeren Op Gezond Gewicht maar ook technologie ondersteunende leefstijlinterventies. Hilde Dijstelbloem, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Groep Twente: “Technologie kan ons ondersteunen om vitaal te blijven en onze leefstijl te veranderen. Diverse pilots laten zien dat we daarmee de kwaliteit van leven en zorg verbeteren. We gaan regionaal een gezamenlijk zorgaanbod organiseren dat aansluit bij de wensen en behoeften van de Twentenaar.”

Zorgcoördinatie acute zorg

Ook het beschikbaar houden van spoedzorg in de regio is een zaak van gezamenlijke coördinatie. Piet Huizinga, bestuurder Ambulance Oost: “Huisartsenspoedzorg, acute wijkverpleegkundige zorg, acute ggz en ambulancezorg stemmen met elkaar binnenkomende spoedzorgvragen af. Ze maken daarbij gebruik van elkaars expertise en overleggen welke vervolgactie de meest passende is. De ambitie is om elke acute zorgvraag op het juiste moment, op de juiste plek met de juiste zorgverlener te beantwoorden. Hierdoor wordt de kwaliteit van zorg voor de inwoners van de regio vergroot en worden de beschikbare middelen, mensen en budgetten efficiënter ingezet.”

Heupfractuur

Sophia de Rooij, voorzitter raad van bestuur van Medisch Spectrum Twente: “Voor kwetsbare oudere patiënten met een heupfractuur gaan we als zorgorganisaties nauwer samenwerken. We merken dat hier winst te behalen is, omdat deze groep erg gebaat is bij een multidisciplinaire behandeling, in het ziekenhuis maar ook in het vervolgtraject. Daarbij gaan we de behandeling meer richten op leefstijl, zodat deze patiënten eerder herstellen en vitaler blijven.”

Menzis

Menzis is de grootste zorgverzekeraar in Twente. Manager zorg Wilja Strating: “Innovatie in de zorg is echt nodig. Een mooi voorbeeld is dat we gezamenlijk de wachtlijsten in de ggz gaan aanpakken. Daar horen ook de achterliggende oorzaken bij, zoals de arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld psychologen. En het matigen van de instroom, door meer op mentale veerkracht in te zetten.”