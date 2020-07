Toezichthouders Zorgpartners Friesland stappen op

Vijf van de zeven leden van de raad van commissarissen van Zorgpartners Friesland hebben, onder aanvoering van voorzitter Marcel Wintels, hun functie neergelegd. Als reden voeren betrokkenen in een verklaring “een verschil van inzicht over de governance” aan. Volgens dagblad LC is de voorgenomen ontvlechting van de stichting steen des aanstoots.

Zorgpartners Friesland is de stichting die formeel eigenaar is van Medisch Centrum Leeuwarden, ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen en vvt-aanbieder Noorderbreedte. De commissarissen treden om die reden ook op als toezichthouders bij deze drie organisaties.

Nadat vorige week Wintels en Marian Verkerk al terugtraden, hebben op maandag 6 juli ook Anne Marie van der Wijst, Donald van der Peet en Dick de Waard met terugwerkende kracht hun functie als commissaris per 1 juli neergelegd. Daarmee zijn ook de raden van toezicht van de drie zorgaanbieders leeg gelopen.

Ontvlechting

Meer dan dat er sprake is van “een verschil van inzicht over de governance” willen de betrokkenen niet kwijt over de reden van bestuurlijke perikelen. De Leeuwarder Courant meldt echter dat het conflict draait om een verschil van opvatting over de mogelijke ontvlechting van moederstichting Zorgpartners. Volgens LC –dat zich baseert op een brief aan de medezeggenschapsraden- zijn de raden van bestuur op de rem gaan staan, terwijl de toezichthouders juist vaart wilden maken met de opsplitsing. Tempo zit er niet in ieder geval niet in de ontvlechting van het concern. De eerste voornemens dateren uit 2015.

Bezoldiging

In de verklaring willen alle partijen wel kwijt dat het terugtreden van de toezichthouders los staat van de recente publieke ophef over de bezoldiging van de toezichthouders. Vanwege de bestuurlijke constructie worden de toezichthouders voor elk van de afzonderlijke functies beloond. Door een verhoging van de bezoldiging in combinatie met deze optelfactor kwam voorzitter Wintels op een totale bezoldiging van bijna 50 duizend euro uit, de anderen meer dan dertig mille. In de media werd daarom de vraag opgeworpen of dit allemaal conform de beloningsregels voor toezichthouders is. Om een einde te maken aan deze speculaties heeft de raad van commissarissen van Zorgpartners besloten om de bezoldiging terug te draaien tot het niveau van 2018.

Continuïteit

Anders dan hun vijf collega’s blijven Alex Bonnema (auditcommissie) en Ronald Meijer (commissie kwaliteit en veiligheid) voorlopig aan als commissaris. Omdat een raad van commissarissen dan wel toezicht statutair uit minimaal drie leden moet bestaan wordt op korte termijn een onafhankelijke interim-voorzitter aangetrokken. Met de bestuurders van MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte zal gecoupeerde rvc werken aan een nieuwe governance-structuur en zoeken naar nieuwe leden.

Daarmee is de continuïteit van toezicht geborgd.

De kwaliteit en continuïteit van de zorg in MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte is niet in het geding geweest, stellen de betrokken zorgaanbieders. Ook hebben ze hier naar eigen zeggen doorlopend contact over gehad met de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).