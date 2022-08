Toine van der Pol uit bestuur Cello na verschil van inzicht

Zorgorganisatie Cello in Vught neemt afscheid van bestuurder Toine van der Pol. Bestuursvoorzitter Marc Bindels zal zijn taken overnemen.

Dat maakt de raad van toezicht van Cello bekend op 23 augustus. De rvt is van mening dat de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg niet alleen om een organisatie- en cultuurverandering vragen, maar ook om een ander type leiderschap. Binnen de raad van bestuur was er verschil van inzicht over leiderschap en benodigde competenties op strategisch niveau. Daarom heeft de rvt het besluit gemaakt om afscheid te nemen van Van der Pol. Marc Bindels, die in 2021 werd aangesteld als interim-bestuurder, zal zijn taken waarnemen. Er wordt gezocht naar een nieuw bestuur dat de transformatie van Cello vorm zal geven.

Toine van der Pol heeft ruim dertig jaar voor Cello gewerkt. Sinds 2012 was hij lid van de raad van bestuur. “Dankzij Toine is Cello een financieel solide organisatie, die nu een volgende stap naar de toekomst kan zetten”, aldus de raad van toezicht.