Tool pakt uitstroom zorgpersoneel aan

Zorginspirator

De tool met de naam Zorginspirator staat sinds vandaag online. Zorginspirator geeft een zorgwerknemer inzicht welke functies er beschikbaar zijn met zijn opleiding en ervaring.

Carrièrestap

De tool geeft ook inzicht in de mogelijkheden die er zijn voor een medewerker. Als iemand een andere functie wil, krijgt hij een beeld welke (deeltijd)opleiding en cursussen er zijn om een carrièrestap te maken. Bovendien komt hij in aanraking met functies buiten de inhoudelijke zorg, zoals op het gebied van beleid, facilitaire functies of bijvoorbeeld Arbo-medewerker.

Hoge uitstroom

Werkgeverorganisaties NVZ en de vakbonden FNV en CNV hebben de tool Zorginspirator ontworpen met FWG Progressional People. Met Zorginspirator willen de initiatiefnemers de hoge uitstroom van ruim 100.000 medewerkers per jaar uit de zorg terugdringen.

“We zien dat – naast geld – opleidingen en ontwikkeling belangrijke argumenten zijn om in de zorg te blijven werken”, zegt Elise Merlijn, bestuurder van FNV Zorg en Welzijn en initiator van het project namens de vakorganisatie. Zij kwam drie jaar geleden op het idee.

Rustig kijken

“Aan de hand van een paar vragen geeft Zorginspirator veel passende en verrassende adviezen”, zegt Astrid Westerbeek, directeur Onderzoek en Innovatie van FWG Progressional People. “Het nodigt uit om rond te kijken en je te laten inspireren. Het is een stuk laagdrempeliger dan met je loopbaanvraagstuk bij de HR-afdeling van je organisatie aan te kloppen.”

Breder beeld

Daarbij komt dat de Zorginspirator een breder beeld heeft dan een HRM-afdeling van de opties van een medewerker – die kan anoniem zijn wensen aangeven op de website of in de app. Daarbij geeft de tool aan waar er vacatures (in de regio) zijn in de richting van de zoeker, maar ook het salaris dat bij de functie hoort. Ook geeft de tool een verwachting aan hoeveel vraag er is naar die functie in de komende tien jaren.

Een andere gebruiksmogelijkheid is met de gegevens van de tool het jaargesprek beter voorbereid in te gaan. Een werknemer kan vragen of er nu of in de toekomst een vacature vrijkomt die lijkt op een baan die hij heeft gevonden met de tool. “Je komt banen tegen waarvan je niet eens wist dat die bestonden”, zegt Sabine Scheer van de NVZ. Joost Wiltschut, psychiatrisch medewerker bij GGZ Breburg en één van de testers van de website: “Dit maakt de zorgwereld een stuk breder.”