Tool UMC Utrecht voorspelt risico op nieuwe trombose en longembolie

Het UMC Utrecht heeft een online tool ontwikkeld die voor elk individu de risico’s op een nieuwe trombose en ernstige bloedingen kan voorspellen. De arts berekent via de tool het risico op een nieuwe trombose en ernstige bloeding. Deze informatie helpt de patiënt en arts om samen te beslissen over stoppen of doorgaan met bloedverdunners na een trombose.

Elk jaar krijgen ongeveer 30.000 mensen in Nederland een veneuze trombose. De behandeling van trombose bestaat uit bloedverdunners gedurende ten minste drie maanden. “Daarna maken arts en patiënt samen een keuze om te stoppen met bloedverdunners of levenslang door te behandelen”, vertelt Mathilde Nijkeuter, internist-vasculair geneeskundige in het UMC Utrecht

Dilemma

Als de veneuze trombo-embolie niet komt door tijdelijke risicofactoren, zoals een operatie of anticonceptiepil, is de kans op een nieuwe trombose hoog: bijna een derde van de mensen krijgt binnen vijf jaar een nieuwe longembolie of trombose. Met levenslange behandeling met bloedverdunners is deze kans veel lager, maar het nadeel is dat ze een kans geven op ernstige bloedingen, zoals een hersenbloeding. “Het risico op een ernstige bloeding en een nieuwe trombose is voor iedereen anders en hangt af van risicofactoren, zoals leeftijd en geslacht. Richtlijnen adviseren een afweging te maken van deze risico’s, maar er zijn alleen gemiddelde risico’s bekend voor de gemiddelde patiënt. Dit leidt tot een dilemma: hoe moeten patiënt en arts gezamenlijk een keuze maken als individuele risico’s niet bekend zijn?”, zegt Maria de Winter, die gepromoveerd is op individuele behandelbeslissingen bij patiënten met veneuze trombose.

E-health tool

Het UMC Utrecht heeft daarom een online tool ontwikkeld die voor elk individu de risico’s op een nieuwe trombose en ernstige bloeddingen kan voorspellen. De VTE-PREDICT maakt voor het inschatten van de risico’s gebruik van leeftijd en geslacht van een patiënt. “De arts berekent via de tool het risico op een nieuwe trombose en ernstige bloeding”, vertelt Jannick Dorresteijn, internist-vasculair geneeskundige in het UMC Utrecht. “Deze informatie helpt de patiënt en arts om samen te beslissen over het stoppen of doorgaan met bloedverdunners na een trombose. De tool is gebaseerd op een rekenkundig algoritme en hiervoor is gebruikgemaakt van samengevoegde grote datasets, big data, van onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd.”

De tool is bedoeld voor alle zorgverleners die patiënten met een trombose of longembolie behandelen. De online tool vormt een aanvulling op de bestaande tool, U-Prevent, waarmee een persoonlijk risico op hart- en vaatziekten kan worden berekend. De VTE-PREDICT tool is in samenwerking met ORTEC B.V. tot stand gekomen door een subsidie van ZonMw en door samenwerking met een groot aantal internationale onderzoeksinstituten uit onder andere Engeland, Verenigde Staten, Canada, Zweden, Denemarken en Noorwegen. Via onderzoek werd ook de nauwkeurigheid van het algoritme bevestigd in vergelijkbare, maar onafhankelijke datasets.

De resultaten van het onderzoek zijn 17 januari gepubliceerd in de European Heart Journal.