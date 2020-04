Topambtenaar springt oud-collega’s VWS bij

Secretaris-generaal Bas van den Dungen gaat per direct het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport helpen in de strijd tegen het #coronavirus. Hij gaat een gedeelte van zijn tijd zijn oud-collega’s bij VWS ondersteunen bij de organisatie van de zorg in ons land.

Van den Dungen, die eind vorig jaar overstapte van VWS naar Financiën, is gevraagd vanwege zijn recente en jarenlange ervaring op dat beleidsdossier en zijn kennis van en contacten in het veld.

Vooralsnog gaat hij, in goed overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Financiën, VWS voor de komende drie weken helpen. Daarna wordt bekeken of en, zo ja, hoe lang en in welke intensiteit zijn hulp nodig blijft. Dat wordt steeds per drie weken beoordeeld. Zijn functie als secretaris-generaal van het ministerie van Financiën blijft hij daarnaast gewoon vervullen.