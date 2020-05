Topambtenaar Volksgezondheid verkast naar CBS

Interessant voor u

Buurtzorg Internationaal groeit naar 30 miljoen euro omzet

Buurtzorg Internationaal blijft groeien, ondanks de coronacrisis. Directeur Jos de Blok is uitgenodigd op Downing street 10 bij de Britse Prime minister. “Het is echt spectaculair als je kijkt wat er gebeurt in landen als China, India, Rusland en Duitsland”, zegt De Blok in een interview in Skipr Quarterly, dat ‘groei’ als thema heeft.