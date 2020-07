Topman Maasstad houdt toezicht bij Thebe

Peter Langenbach is per 1 juli aangetreden als lid van de raad van toezicht van Thebe. Zijn benoeming gebeurt op voordracht van de centrale cliëntenraad.

Langenbach is bestuursvoorzitter van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Daarnaast is hij adjunct professor aan de TIAS School for Business and Society in Tilburg. Ook vervult hij op grond van zijn financiële en bestuurlijke expertise nevenfuncties bij onder meer MediRisk en NIAZ.

“Als inwoner van Bavel is Thebe onderdeel van mijn leefomgeving en het inspireert mij om een maatschappelijke bijdrage te leveren in de regio waar Thebe in werkt”, zegt Langenbach over zijn nieuwe rol. “Mijn specifieke interesse is de samenwerking tussen zorginstellingen en over de verschillende sectoren heen, zoals tussen de VVT en ziekenhuizen.”

Thebe biedt ouderenzorg en wijkverpleging aan in Noord-Brabant en heeft een kleine 9000 cliënten, 4100 medewerkers en 1300 vrijwilligers.