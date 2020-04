Topman Maasstad wordt voorzitter rvc MediRisk

Peter Langenbach is benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van aansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk. Hij volgt in deze rol Dik van Starkenburg op, die het einde van zijn benoemingsperiode heeft bereikt.

Langenbach is sinds medio december 2019 commissaris bij MediRisk. Hij is voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Zieken huis in Rotterdam. Ook is hij actief als adjunct professor aan de Masteropleiding Financiën in de Gezondheidszorg aan de TIAS Business School, lid raad van toezicht van de Avans Hogeschool en Traverse Maatschappelijke Opvang en lid bestuur Santeon.

Naast Van Starkenburg is ook Herman van Hemsbergen afgetreden wegens het einde van de maximale zittingstermijn. Van Hemsbergen was commissaris bij MediRisk sinds december 2009. Van Hemsbergen is opgevolgd door Miranda Hendriks-Muijs AAG, die ook de rol voorzitter van de Audit & Risk Committee (ARC) op zich neemt.