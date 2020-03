Topman Zuyderland test positief voor corona

Bestuursvoorzitter David Jongen van het Zuyderland ziekenhuis is besmet met het coronavirus. Een woordvoerder van het ziekenhuis met vestigingen in Sittard-Geleen en Heerlen bevestigt tegenover Skipr berichtgeving van lokale omroep L1.

Jongen werd maandag positief getest op het coronavirus. Medewerkers zijn dinsdagochtend op de hoogte gebracht van het nieuws via de interne website, aldus L1. In een video op het interne netwerk legt Jongen uit dat het naar omstandigheden goed met hem gaat en hoe hij zijn werkzaamheden vanuit thuis verder op zal pakken.

Geen mededeling

“Jongen zit met lichte klachten thuis”, licht een woordvoerder de gezondheidssituatie van Jongen toe. Op de vraag hoeveel coronabesmettingen er in totaal onder het personeel zijn gaat het ziekenhuis niet in. “We doen nooit mededelingen over de persoonlijke omstandigheden van personeel”, aldus de woordvoerder. “Dat geldt nu helemaal met de coronauitbraak.”