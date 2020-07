Topvrouw Martini ziekenhuis houdt toezicht bij Kentalis

Tamara Kroll treedt per 1 augustus toe tot de raad van toezicht van Kentalis. Zij volgt in deze rol Susanne Lohf op, wier termijn afloopt. Naast de primaire rol van toezichthouder zal zij ook deel uitmaken van de Auditcommissie.

Kroll is op dit moment lid van de raad van bestuur en CFO/COO van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Ook is zelid van de raad van toezicht van de Twentse Zorgcentra (VG), waar zij ook voorzitter is van de Auditcommissie. Daarvoor was zij lid van de raad van bestuur van Stichting Zorgspectrum het Zand en lid van de raad van toezicht OlmenEs.

Kentalis biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn. “Bij Kentalis staat alles in het teken van elkaar goed kunnen verstaan en begrijpen. Dat vind ik heel mooie uitgangspunten waar ik me als toezichthouder graag voor wil inzetten”, zegt Kroll over haar nieuwe functie. “Als bestuurder ben ik de hele dag aan het communiceren en ben ik mij er enorm van bewust hoe moeilijk het soms is om dezelfde betekenis te geven aan dingen. Als er dan ook bijkomende uitdagingen zijn, wordt het helemaal lastig.”