Topwaarderingen 2020 op ZorgkaartNederland bekend

Op ZorgkaartNederland kunnen patiënten hun ervaringen delen en zorgverleners en -aanbieders een rapportcijfers geven. In 2018 publiceerde de site nog een harde ranglijst met meest beoordeelde zorginstellingen. Vorig jaar ging de site over op een top tien, zonder onderlinge rangorde, met best gewaardeerde verpleeghuizen, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Dit jaar stond daar ook de wijkverpleging bij.

Top tien wijkverpleging

Top tien best gewaardeerde wijkverpleging in 2020 zijn: Allerzorg, Allévo zorg thuis, De broeder, Frankelandgroep, Evita Zorg, Interzorg Palliaterm, Pieter van Foreest Thuiszorg, Thuiszorg Groot Limburg, en Thuiszorg Rijnstad.

Jeanette van Laarhoven, directeur divisie thuis, van Pieter van Foreest, is “enorm blij” met de erkenning. “De collega’s zetten zich dagelijks vol enthousiasme, passie en betrokkenheid in voor de cliënten, ook in deze coronatijd, en dat zien we terug in de waarderingen.”

Veel verschuivingen

De lijsten zijn elk jaar erg anders. In top tien best gewaardeerde verpleeghuizen staat dit jaar maar één organisatie die er vorig jaar ook op stond: de Frankelandgroep. In de lijst best gewaardeerde ziekenhuizen handhaven het Flevolandziekenhuis Almere en het Catharina Ziekenhuis Eindhoven zich.

Amaliazorg staat dit jaar nieuw op de verpleeghuizenlijst. Directeur-bestuurder van verpleeghuis Han Hendrikse: “We blijven natuurlijk aandacht houden voor het verbeteren van de kwaliteit. Maar nu gaan we eerst even genieten van deze mooie waardering.”

Online uitreiking

De lijsten werden bekend gemaakt tijdens een online bijeenkomst, inclusief keynotespeakers. Waaronder huisarts Bart Timmers, die vertelde over wat corona betekende voor de eerstelijnszorg en onderzoekster Carolin Sehlbach over haar onderzoek naar de rol van patiënten in het levenslang leren van artsen. De online bijeenkomst is terug te zien op YouTube.