Track-and-trace maakt einde aan verdwenen rolstoelen

Medische apparatuur – zoals rolstoelen en infuuspompen – is in ziekenhuis Nij Smellinghe beter vindbaar sinds het Drachtster ziekenhuis deze maand een uniek track-and-trace-systeem in gebruik heeft genomen.

Bij dit ontwerp (Amy) hebben Nij Smellinghe en QRS Healthcare samengewerkt. Nu zijn ruim honderd apparaten van een locatie-tag voorzien. In de loop van 2023 sluiten de andere verpleegafdelingen aan. Al tijdens de pilot bleek dat het direct kunnen lokaliseren van medische apparatuur een waardevolle tijdbesparing oplevert van in ieder geval dertig minuten per dag.

Zonde van de tijd

“Zoeken naar apparatuur is zonde van de waardevolle tijd die je als verpleegkundige aan patiëntenzorg wilt besteden”, vertelt teamleider Léon Noorduin van de afdeling Medisch technologisch Beheer. “Bewezen is dat dit track-and-trace-systeem in ieder geval dertig minuten zoekwerk per dag bespaart”.

Het track-and-trace-systeem in Nij Smellinghe onderscheidt zich van andere systemen met een app waarin je op een plattegrond de exacte locatie van de medische apparatuur kunt zien. Noorduin: “In andere systemen zie je vaak alleen een ruimte- of kamernummer. Dan moet je maar net weten waar die kamer is.”