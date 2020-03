Trajectum neemt twee nieuwe bestuurders aan

Melina Kappeyne van de Coppello-Rakic en Dick de Wit zullen in mei toetreden tot de raad van bestuur van Trajectum, dat zorg biedt op het snijvlak van gehandicaptenzorg, forensische zorg en psychiatrie. Met de twee nieuwe bestuursleden is de rvb, met Marjolein Bolt als voorzitter, compleet.

Naar eigen zeggen heeft Trajectum ‘de kennis en kunde van zowel ggz als forensische zorg goed geborgd’ met de komst van de nieuwe bestuursleden. Kappeyne van de Coppello-Rakic is psychiater en heeft ruime ervaring op directieniveau in de zorg, onder meer in de ggz. Ze was geneesheer-directeur bij Arkin en sinds 2017 is ze directeur Behandelzaken bij Inforsa. Bij Trajectum zal zij de zorginhoudelijke portefeuille op zich nemen.

Ook De Wit trad in 2017 in dienst van Arkin en het directieteam van Inforsa. “Dick beschikt over ruime leidinggevende ervaring op directieniveau en is bekend met complexe doelgroepen in zowel de forensische zorg als de verslavingszorg”, meldt Trajectum. Hij is momenteel bestuurder bij de Stichting Verslavingsreclassering (SVG) en directeur Bedrijfsvoering Inforsa. Bij Trajectum neemt hij de portefeuille bedrijfsvoering/intramurale zorg op zich.