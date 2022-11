Transparantie van zorg gaat steeds minder over uitkomsten

Transparantie van zorg gaat steeds minder over harde uitkomsten van zorg. Het begrip ontwikkelt zich als instrument voor leren en verbeteren. Dat staat in de Transparantie Monitor van het Nivel.

Bij de introductie van het zorgstelsel van gereguleerde marktwerking in 2006 ging transparantie van zorg over het vinden van de juiste kwaliteitsindicatoren. Die moesten duidelijk maken wat de kwaliteit van zorg is. Meer inzicht in de kwaliteit van zorg werd als een noodzakelijke voorwaarde gezien om het stelsel van gereguleerde marktwerkin beter te laten functioneren. Patiënten zouden deze kwaliteitsinformatie kunnen gebruiken in de keuze van zorgaanbieders. De zorgverzekeraars zouden de kwaliteitsinformatie op hun beurt inzetten bij de zorginkoop. Kwaliteitsverbetering was ook wel een doel, maar van ondergeschikt belang.

Waardegedreven zorg

Toen het gedachtengoed van waardegedreven zorg vanaf 2010 de wind in de zeilen kreeg, is de nadruk meer komen te liggen op kwaliteitsverbetering. Transparantie van zorg werd steeds meer gezien als een methode van leren en verbeteren van zorg. Dat leren en verbeteren vindt plaats in de context van samenwerking, niet van onderlinge concurrentie en marktwerking.

Transparantie

De Nivel-onderzoekers stellen dat het ‘doorontwikkelen’ van transparantie van kwaliteit van zorg vanuit modellen en voorbeelden de blik kan vernauwen. “Het potentieel voor transparantie en passende zorg kan daardoor onderbelicht blijven, zoals de beperkte aandacht voor de rol van de verpleegkundige bij samen beslissen. Deze observatie nodigt uit om waar mogelijk transparantie meer exploratief en lerend te ontwikkelen. Daarbij kunnen theoretische kaders wel het vertrekpunt zijn, maar wordt meer rekening gehouden met toepassing in de praktijk”, aldus de onderzoekers.

Patiëntervaringen meten

Het onderzoek plaatst vraagtekens bij de tijd en energie die al ruim 20 jaar wordt gestoken in het steeds beter meten van patiëntervaringen. “Ons verkennende onderzoek laat zien dat er aanleiding is om juist meer aandacht te besteden aan de manier waarop die resultaten daadwerkelijk gebruikt worden, zodat deze een bijdrage kunnen leveren aan de best passende zorg. De huidige ontwikkelingen rond passende en houdbare zorg bieden daar ook ruimte voor”, aldus het Nivel.

Beschikbaarheid zorg

Het Nivel verwacht dat transparantie van zorg in de toekomst een rol krijgt bij de houdbaarheid van zorg. “In toenemende mate lijken er keuzes in de zorg nodig over wat wel en wat niet (meer) kan. Tot op heden richt transparantie van zorg zich niet op dit soort keuzes. Tegelijkertijd hebben we gezien dat transparantie een flexibel begrip is dat in de loop der tijd meerdere betekenissen heeft gekregen. Mogelijk krijgt transparantie van zorg opnieuw een extra betekenis, waarbij verantwoording van welke zorg wel of niet meer beschikbaar is centraal staat.”

Uitkomstindicatoren

Opmerkelijk is dat het onderzoek helemaal niet rept over de oorspronkelijk ambities van ziekenhuizen, zorgverzekeraars en VWS om voor zeker de helft van de medische aandoeningen in 2022 uitkomstindicatoren te hebben. Ziekenhuizen en specialisten blijken niet zo scheutig met het geven van inzicht over de kwaliteit van hun zorg. De informatie die zij verplicht aanleveren bij het Zorginstituut is niet inzichtelijk gemaakt op een voor patiënten toegankelijke wijze. Transparantie over uitkomsten van zorg heeft kennelijk niet de allerhoogste prioriteit.