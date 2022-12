Traumachirurg Loek Leenen ontvangt Ereteken van Verdienste

De zorg moet trauma anders benaderen. Niet als een toevallig ongeluk, maar als ziekte en daarmee als een systeem. Daarvoor pleitte Loek Leenen, traumachirurg bij het UMC Utrecht, in zijn afscheidsrede. Na afloop kreeg hij het Ereteken van Verdienste in goud uitgereikt namens Defensie.

Uit evaluatie blijkt dat sterfte door trauma met meer dan 50 procent is afgenomen. De belangrijkste doodsoorzaak bij trauma in het UMC Utrecht is op dit moment ernstig hersenletsel (85 procent). In een evaluatie van de kwaliteit van leven na trauma blijkt een groot deel van de patiënten terug te keren in de maatschappij met een goede kwaliteit van leven.

Concentratie traumazorg

Toch is er volgens Leenen nog veel te doen. Met name in de publieke gezondheidszorg en preventie. De uitdaging begint met het feit dat trauma niet als een echte ziekte gezien wordt, en vandaag de dag nog steeds door sommige collega’s gezien wordt als ‘een gebroken bot dat gerepareerd moet worden’, meestal door de eigen schuld of onhandigheid van de patiënt. Dat trauma een ziekte is met de daarbij behorende benadering en consequenties, bepleit traumachirurg Loek Leenen van het UMC Utrecht in zijn afscheidsrede.

Om de zorg voor de patiënt goed te houden en continuïteit van traumazorg te waarborgen, moet er volgens Leenen nieuwe professionaliteit komen van traumachirurgen en artsen in het algemeen. Ook pleitte de traumachirurg voor verder geconcentreerde traumazorg in Nederland. “Ik wil alle tien traumacentra hun functie laten behouden. Met verdere concentratie door 1 dedicated categoriaal traumacentrum in Nederland.”

Traumazorg militairen

Na afloop van de afscheidsrede kreeg Loek Leenen het Ereteken van Verdienste in goud uitgereikt door commandeur Jelle Bos namens de minister van Defensie. Leenen krijgt deze onderscheiding voor zijn grote bijdrage aan de hoge kwaliteit en snelle beschikbaarheid van traumazorg voor militairen.