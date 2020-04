Traumachirurgen manen wielrenners en motorrijders tot voorzichtigheid

Interessant voor u

Blog

Opinie

Waardering voor de zorg: nu én in de toekomst

Is het echt nog maar zo kort geleden? Dat het Malieveld en het Jaarbeursplein vol stonden met zorgmedewerkers die hard moesten vechten voor waardering en een cao? En nog veel harder om gezien te worden. Er was een crisis voor nodig om ieders ogen te openen. Nu ziet iedereen hoeveel respect de zorg verdient. Want hier draait het om het grootste goed van iedereen: gezondheid.