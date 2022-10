Traumaheli Radboudumc uitgerust met mobiele hart-longmachine

De traumahelikopter van het Radboudumc in Nijmegen is sinds kort uitgerust met een draagbare hart-longmachine. Deze ECMO kan worden ingezet bij mensen die op straat een hartstilstand krijgen en waarbij reanimatie geen succes heeft.

Dat meldt Radboudumc op 11 oktober. De ECMO bij het Mobiel Medisch Team (MMT) Lifeliner 3 wordt gebruikt in het kader van wetenschappelijk onderzoek van de landelijke MMT’s. Het apparaat bestaat uit een kunstlong en een pomp die bloed van zuurstof kunnen voorzien en dat door het lichaam kunnen pompen. De ECMO wordt ingezet als een patiënt na 20 minuten nog geen circulatie heeft. Dat gebeurt in Nederland ongeveer 200 keer per jaar.

In Nederland zijn vier MMT’s uitgerust met een helikopter. Rotterdam is begonnen met de inzet van de ECMO. Groningen en Amsterdam starten in de loop van 2023. Het onderzoek naar het gebruik wordt geleid door Dinis Dos Reis Miranda, anesthesioloog-intensivist en MMT-arts van het Erasmus MC. Naast de overlevingskansen wordt ook gekeken naar kwaliteit van leven na de inzet van het apparaat.