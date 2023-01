Traumazorg verbetert volgend jaar sterk, verwacht Kuipers

Dat zegt minister Kuipers van VWS in een interview met Skipr. Door betere triage stuurt een ZCC uiterlijk volgend jaar een ambulance veel vaker naar een geschikt level1-traumaziekenhuis, in plaats van naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Een van de speerpunten van de afgelopen jaren en een belangrijk doel in het IZA is die norm naar minimaal 90 procent te brengen. Opname in level1-traumacentra verdubbelt de overlevingskans van patiënten, wijst recent onderzoek uit.

De minister kan niet zeggen hoever de ROAZ-regio’s zijn met hun plannen voor een ZCC. Het IZA verplicht ROAZ-regio’s uiterlijk 1 juli een plan op te stellen voor een ZCC. Uiterlijk december volgend jaar moeten alle coördinatiecentra operationeel zijn. “In principe komt er per ROAZ-regio één ZCC”, zegt Kuipers. Tenzij een ROAZ kan uitleggen waarom er twee of meer nodig zijn, bijvoorbeeld vanwege de grootte van de regio.

Boven landelijk gemiddelde

Kuipers was woensdag op bezoek bij ZCC Midden-Nederland in Zeist, samen met koning Willem-Alexander. Dit ZCC loopt voorop in Nederland. Hoewel het in een overgangsfase zit van pilot naar een definitief zorgcoördinatiecentrum, brengen de ambulances in deze regio inmiddels al 85 procent van de level1-patiënten naar het juiste traumacentrum (Utrecht UMC): ver boven het landelijk gemiddelde.

Triage ondoenlijk

Niet alleen traumazorg krijgt een kwaliteitsimpuls door ZCC. Ook andere patiënten zijn beter af, stelt Kuipers: “Het is voor een zorgprofessional ondoenlijk om de triage compleet te doen en rond te bellen, als je geen overzicht hebt van de capaciteit in je regio. Je kunt patiënten in allerlei soorten bedden opnemen, maar als het overzicht ontbreekt, gaan ze van armoede naar de SEH.”

“Op de SEH herhaalt zich hetzelfde probleem”, aldus Kuipers. “Daar moet opnieuw worden bepaald wat de beste plek voor hem is. Als hij vervolgens naar de thuiszorg gaat, moet ook daar weer een beoordeling plaatsvinden en een behandelplan worden gemaakt. Een ZCC maakt het mogelijk dat een patiënt direct de juiste zorg op de juiste plek krijgt.”