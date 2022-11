Treant en St. Antonius over op horizontaal toezicht

Treant en en St. Antonius Ziekenhuis zijn over op horizontaal toezicht. Dit zorgt voor minder controles en correcties en ook sneller een juiste afrekening tussen zorgverzekeraar en patiënt.

“Door Horizontaal Toezicht werken we nauwer samen met zorgverzekeraars en worden controles (en verrassingen) achteraf vervangen door inzicht in onze kwaliteit van registratie vooraf”, laat Treant weten. “Zo kunnen we sneller reageren en fouten voorkomen.”

Begrip en transparantie

“Deze aanpak van administratieve processen gaat uit van vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie”, schrijft St. Antonius Ziekenhuis in een nieuwsbericht. “Belangrijk zijn correcte registratie en declareren aan de bron. Op deze manier vervallen een heleboel controles en onderzoeken bij verschillende partijen. Dat maakt de zorg hopelijk weer een beetje efficiënter en goedkoper.”

Administratieve lasten

In een rapport over het verlagen van de administratielasten binnen de zorg werd horizontaal toezicht genoemd als een van de methodes die nu al duidelijk werkt. Implementatie bij alle ziekenhuizen zou de zorg 2,5 miljoen tot 5 miljoen euro kunnen schelen.

