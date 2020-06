Trimbos-instituut start onderzoek naar welzijn zorgprofessionals in coronatijd

Het Trimbos-instituut de gevolgen van de coronacrisis op het werk en de werkbeleving van zorgprofessionals in kaart. Het onderzoek richt zich met name op professionals die hulp, zorg en ondersteuning geven bij psychische problemen.

In de studie staan verschillende vragen centraal: is de werkdruk toegenomen? Kunnen ze hun cliënten de zorg bieden die zij nodig achten? Wat doet de coronacrisis met hun eigen psychisch welbevinden? Het Trimbos-instituut hoopt hier antwoord op te krijgen middels een gezamenlijk onderzoek met beroepsverenigingen, koepels van zorgaanbieders, en andere partijen zoals MIND en Hogeschool Inholland.

Thema’s vragenlijst

Verschillende facetten van welzijn komen aan bod in de (anonieme) vragenlijst: veranderingen in de werksituatie, type cliëntencontacten, toepassing van Covid-19 protocollen, kwaliteit van zorg en praktische ondersteuning op het werk. Ook wordt er gevraagd naar onderwerpen als: veerkracht, hulpbronnen, stressoren, leefstijl, slaap, stress en psychische klachten.

Profiel respondenten

De onderzoekers concentreren zich op het welzijn van zorgprofessionals met cliëntcontacten voor psychische hulp, zorg en ondersteuning. Het maakt daarbij niet uit of ze werkzaam zijn in telefonische hulpdiensten, het sociaal domein, de eerstelijnszorg, de ggz, of de jeugdzorg, benadrukt het Trimbos-instituut op de website.

Welzijn zorgprofessionals ‘extra belangrijk’

“Juist professionals die zelf hulp, zorg of ondersteuning bieden bij psychosociale of psych(iatr)ische problematiek vervullen een cruciale rol bij de aanpak van de indirecte gevolgen van de coronacrisis op de mentale gezondheid van de bevolking. Die gevolgen zullen door de recessie eerder toe- dan afnemen. Het is het daarom extra belangrijk om te investeren in de duurbare inzetbaarheid van deze professionals”, benadrukt Marja van Bon-Martens, onderzoeker bij het Trimbos-instituut.

Het onderzoek wordt in opdracht van ZonMw uitgevoerd en de eerste resultaten worden in augustus 2020 verwacht.