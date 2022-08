Trimbos introduceert digitaal zorgpad stoppen met roken

Dat meldt Trimbos op haar website. Het digitale zorg[pad is te vinden op www.zorgpadstoppenmetroken.nl. De website bevat een aanklikbaar pad met de routes die een stoppende roker doorloopt. Het zorgpad bestaat uit verschillende stappen: adviseren, motiveren, begeleiden en terugvalpreventie. Per stap zijn er handvatten voor de zorgverlener hoe dit uit te voeren, geïllustreerd met voorbeeldzinnen, tips of scholingsmateriaal. Daarnaast is er informatie om zelf lokaal de stoppen-met-rokenzorg te verbeteren.

Pilots

Tussen 2019 en 2021 hebben tien regio’s in Nederland een pilot gedaan om lokaal de zorg voor stoppen met roken te ontwikkelen. De resultaten uit die pilots vormen de basis voor zorgpadstoppenmetroken.nl. De zorg is niet overal hetzelfde georganiseerd, soms verlenen huisartsen bijvoorbeeld zelf die zorg, soms verwijzen ze naar een specialist. Daarom is het digitale zorgpad aan te passen aan de lokale situatie.