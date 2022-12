Trudy Prins: neem mantelzorg voor één dag per week op in alle cao’s

De druk op de zorg neemt de komende jaren alleen maar toe. Om mantelzorg te boosten en de formele zorg te ontlasten, pleit zorgbestuurder Trudy Prins voor één dag mantelzorg per week in alle cao’s.

Dat zegt de bestuurder van De Rijnhoven tegen EenVandaag. Daarmee reageert zij op de uitspraken van minister Conny Helder in NRC, die het chronische personeelstekort in de zorg een blijvertje noemt.

Informele zorg

Daarom pleit Prins dringend voor meer mantelzorgers. “Mijn idee is dat we regelingen gaan treffen voor werkende mensen zodat het beter mogelijk is voor hen om informele zorg te leveren”, vertelt ze tegen EenVandaag.

Een eerste oplossing is het inregelen van mantelzorg in alle cao’s. Dat vergt een mindshift van veel Nederlanders en ruimte vanuit de werkgever, aldus Prins. Daarnaast pleit de zorgbestuurder voor een andere inzet van niet-gediplomeerd zorgpersoneel en het aantrekkelijker maken van werken in de zorg. Daarom doet Prins minister Helder de oproep ‘snel iets te doen’ om zorgpersoneel een fatsoenlijk salaris te bieden.