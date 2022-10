Tuchtprocedure in de jeugdzorg wordt lastiger voor ouders

Het wordt voor ouders een stuk moeilijker om via een tuchtprocedure op te treden tegen jeugdbeschermers die de fout in gaan. De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), die toeziet op de jeugdsector, gaat het tuchtrechtproces per 1 november veranderen. Dat schrijft Trouw .

Alle klachten komen binnen bij het college van toezicht. Naast de gebruikelijke procedure binnen het tuchtrecht komt er een ‘commissie van consultatie’ die het gesprek aangaat met partijen over de klacht.

Consultatietraject

De SKJ denkt dat veel klagers beter geholpen kunnen worden als ze bijvoorbeeld een consultatietraject in gaan. Bij veel klachten komt het nu niet tot een veroordeling in het tuchtrecht omdat de jeugdbeschermer wel via de beroepscode heeft gehandeld, zegt directeur Jacky Stuifmeel van de SKJ. “Slechts bij ongeveer 1 procent van de procedures volgt er een berisping. Ouders voelen zich niet gehoord en de jeugdbeschermer gaat in de verdediging en leert niet wat er beter kan.” (ANP)