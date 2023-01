Twaalf projecten van start om patiëntveiligheid te vergroten

Een manier om patiëntveiligheid te vergroten, is door de dagelijkse praktijk te analyseren. “Dit is een belangrijk Safety-II principe”, aldus ZonMw.

Kennis bundelen

Twaalf projecten onderzoeken hoe de patiëntveiligheid verbeterd kan worden. Zo voert Radboudumc een actieonderzoek uit naar het ontwikkelen van mindful gewoontes in de visitepraktijk op de kinderafdeling. Het Nivel wil overstijgend leren van calamiteiten vertalen naar verbeteren in de praktijk. HagaZiekenhuis onderzoekt de succesfactoren van teamcommunicatie en wensen van patiënten in het diagnostisch proces op de spoedeisende hulp. “Sommige projecten passen geleerde lessen toe uit eerdere projecten over Safety-II . Andere projecten toetsen de principes van Safety-II in een nieuwe context”, aldus ZonMw.

Het doel is om uiteindelijk alle geleerde lessen uit deze projecten te bundelen, zodat meerdere ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken met het Safety-II gedachtegoed aan de slag kunnen om zo de veiligheid voor hun patiënten te vergroten. De twaalf projecten ontvangen subsidie vanuit het ZonMw-programma Safety-II en veiligheidsergonomie. Het programma is onderdeel van het landelijke programma Tijd voor Verbinding, dat gericht is op het verbeteren van patiëntveiligheid in de medisch-specialistische zorg.