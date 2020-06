Twee directrices leiden inrichting nieuw Slotervaart

Dat heeft Zadelhoff dinsdagochtend bekendgemaakt. Het vastgoedbedrijf zegt blij te zijn Pot en Gründemann te benoemen.

In de afgelopen maanden werd er definitief een punt gezet achter het faillissement van het Slotervaartziekenhuis. Door een deal van Zadelhoff met de oude eigenaren Loek Winter en Willem de Boer en een akkoord van de faillissementsschuldeisers, kon Zadelhoff het pand overnemen. In deze zomer wordt het pand verder verbouwt, zodat er daarna al eerstelijns zorgaanbieders en verpleegzorgaanbieders in kunnen trekken.

Pot en Gründemann

Geertjen Pot wordt algemeen directeur Centrum voor Zorg. Zij is al sinds begin 2019, toen vlak na de sluiting van het ziekenhuis Zadelhoff met een handige deal de enige overnamepartner leek te kunnen zijn, betrokken bij het Slotervaart. Daarvoor werkte ze bij Bouwfonds IM en DTZ Zadelhoff. Pot wordt verantwoordelijk voor de transformatie en exploitatie van het nieuwe zorgcentrum.

Gründemann wordt directeur ontwikkeling. Zij richt zich daarmee op de stedenbouwkundige herontwikkeling van het gebouw en het terrein. Ze heeft 23 jaar gewerkt bij G&S Vastgoed en de Biesterbos Groep. Ze was betrokken bij grote renovaties zoals het Atrium in Amsterdam. In de laatste vier jaar was ze bestuurder bij G&S.