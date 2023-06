Twee gewonden bij steekpartij op zorgboerderij Holthone

Bij een steekincident op een zorgboerderij in Holthone (Overijssel) zijn dinsdag twee gewonden gevallen, meldt de politie na berichtgeving van RTV Oost. Volgens de politie is een van de slachtoffers een bewoner. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een persoon is aangehouden. Het gaat volgens de politie ook om een bewoner van de zorginstelling.