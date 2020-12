Twee militairen ondersteunen ouderenzorg Oost-Groningen

Defensie zet twee militairen in die gaan helpen bij Zorggroep Meander, die overwegend aan ouderen zorg levert in Oost-Groningen. Dat meldt het ministerie woensdag op Twitter.

Het gaat om een planner, die de organisatie helpt hoe te werken tijdens een crisis, en iemand die advies geeft over het beperken van verspreiding van het coronavirus binnen gebouwen. Ze starten donderdag en zijn tot en met 13 januari beschikbaar.

In totaal heeft Defensie honderd medisch geschoolde militairen beschikbaar. Inmiddels gaan er negentien aan de slag in de veiligheidsregio Groningen.

Meer vraag dan aanbod

Die zei woensdag om dertig militairen gevraagd te hebben. Dat zou voldoende zijn om de grootste druk weg te nemen. “De totale druk is groter, maar we realiseren ons dat in andere regio’s de druk net zo groot is, daar houden we rekening mee”, zei een woordvoerder. Minister Ank Bijleveld (Defensie) zei dinsdag dat de vraag groter is dan Defensie kan leveren.

Brandbrief

Veel zorginstellingen staan onder zware druk door het toenemende aantal coronapatiënten. Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland schreven deze week een brandbrief aan verschillende ministeries. In Twente wordt nog gekeken hoe Defensie kan helpen, aldus een woordvoerder van het ministerie. (ANP)