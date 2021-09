Twee nieuwe leden toezichtsraad Allévo

Monique Derks en Carlo Broeren complementeren de raad van toezicht van Allévo zorg- en dienstverlening. Derks start op 15 oktober en neemt de portefeuille financiën en vastgoed over van Willem Verhage. Broeren neemt met ingang van 15 december 2021 de portefeuille maatschappelijk ondernemerschap over van Herman Holty.

Op dit moment is Derks manager zorg & bedrijfsvoering bij het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Zij is verantwoordelijk voor de zorg en bedrijfsvoering van de beschouwende specialismen (interne geneeskunde, oncologie, dialyse, reumatologie, geriatrie, longgeneeskunde en MDL). Daarnaast is zij verantwoordelijk voor diverse organisatiebrede trajecten en systeemeigenaar van alle zorg-ict.

Smaaktomaten

Momenteel is Broeren werkzaam als CFO bij Redstar Holding, een specialist in smaaktomaten. Hij heeft eerder functies als algemeen directeur en financieel directeur bekleed en heeft ervaring in meerdere sectoren. Naast zijn functie bij Redstar Holding is hij lid van de raad van toezicht bij Emergis.