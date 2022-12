Twee nieuwe bestuurders KNMT

Rinke Blok is aangetreden als penningmeester en Ellemieke Hin als bestuurslid bij de KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen.

Blok laat weten dat er “nog veel te ontzorgen valt”. Blok is tandarts-praktijkhouder in Den Haag en is jarenlang penningmeester geweest van de regio Zuid-Holland Midden van de KNMT en voorzitter van de Haagse spoedgevallendienst. “Ik wil ook meer werkgemak en plezier realiseren voor tandartsen.”

Hin wil zich inzetten om de KNMT toekomstproof te houden: “Dat geldt overigens ook voor de mondzorg. Die moet bereikbaar, betaalbaar en werkbaar blijven.” Naast het werk in haar verwijspraktijk voor endodontologie in Heemstede verricht zij commissie- en bestuurswerk bij de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) en neemt zij deel aan de Richtlijn Advies Commissie (RAC) van het KIMO.