Twee nieuwe leden rvt bij jeugdzorgorganisatie Oosterpoort

Smeets en Zwarts starten allebei op 1 oktober 2023.

Pauline Smeets

Smeets is binnen verschillende functies actief. Zo is zij lid van dagelijks bestuur Limburgse Werkgeversvereniging (LWV), voorzitter Kring Zuid en eigenaar van bureau ToeVoo. Daarvoor was zij onder andere werkzaam als concerndirecteur bij de Stichting Mondriaan GGZ instelling Zuid-Limburg en was zij tien jaar lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA.

Aafke Zwart

Zwart is werkt op dit moment bij Impact+, finance & duurzaamheid voor de zorg in Leersum. Daarvoor heeft zij bij verschillende banken gewerkt: Triodos Bank, Rabobank, ABN AMRO Bank en ABN AMRO Group.

Daarnaast was zij voorzitter rvt van Stichting Leersumse Kids Fair, lid Fizi sectorbestuur gehandicaptenzorg en lid rvt van Stichting Extra ZorgSamen. Bij de laatste stichting is Zwart voorzitter van de auditcommissie, een rol die zij ook bij Oosterpoort gaat vervullen.