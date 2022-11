Twee partijen nemen samen Interzorg over

Interzorg is een organisatie met zo’n 640 medewerkers. Volgens directeur Yvonne Althuizen blijft de zorg die zij leveren in de regio door de overname gewaarborgd. “Ik ken Assist Zorg al een tijdje, zij zijn samen met ZuidZorg de partij, die Interzorg ook in de toekomst verder kan brengen”, laat ze weten in een verklaring. Interzorg behoudt overigens ook na de overname de eigen directie.

Twee aandeelhouders

ZuidZorg en Assist Zorg worden beide aandeelhouder van Interzorg BV. Zuidzorg gaat met name kennis en expertise inbrengen, terwijl Assist Zorg zich richt op een gezonde financiële huishouding. De overname wordt definitief als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) groen licht hebben gegeven.