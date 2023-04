Tweede Kamer vraagt om onderzoek naar populatiebekostiging apotheken

Populatiebekostiging past bij meer wijkgericht werken met een vaste kern van enkele zorgverleners die verbonden zijn aan een groep bewoners.

Patiëntgebonden bekostiging

Om patiënten een nog meer op maat gesneden farmaceutische patiëntenzorg aan te bieden, pleit de KNMP al langer voor een andere bekostigingsvorm. De apothekersorganisatie ziet dat de apotheek een steeds belangrijkere voorziening wordt in de wijk, waar bijvoorbeeld meer aandacht is voor het minderen en stoppen van medicatie. De KNMP streeft daarom naar een patiëntgebonden bekostiging, zoals het adviesbureau SiRM eerder in haar rapport adviseerde.

SP-Kamerlid Hijink vroeg tijdens het Kamerdebat over het geneesmiddelenbeleid in maart al aandacht voor een andere bekostiging van apotheken. Volgens Hijink moeten apotheken meer worden beloond voor het ondersteunen van de patiënt met een goed gesprek, bijvoorbeeld om bepaalde geneesmiddelen niet meer te gebruiken. In reactie daarop gaf minister Kuipers aan het eens te zijn met het SP-Kamerlid dat prikkels in de bekostiging van apotheken zich niet alleen dienen te richten op het ter handstellen van geneesmiddelen. Volgens Kuipers moet de bekostiging zich ook richten op een doelmatige inzet van geneesmiddelen.

Langetermijnvisie

In het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is minister Kuipers al met onder meer de KNMP in gesprek over de optimalisatie van de farmaceutische zorg. Tijdens de behandeling van de moties naar aanleiding van het debat gaf minister Kuipers aan dat de financiering van apotheken onderdeel kan zijn van de strategische langetermijnvisie op de eerstelijnszorg. Die visie is volgens de bewindspersoon na de zomer afgerond.