Twente werkt samen voor opleidingsplaatsen psychologen

De bestuurders van 26 Twentse zorgaanbieders gaan samenwerken om plaatsen te creëren voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog). “Dit is nodig om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen in de regio”, laten de initiatiefnemers weten.

De zorgaanbieders investeren met het opleiden van goede professionals niet alleen in hun eigen instelling, maar voor alle organisaties in de regio. Tevens is de continuïteit van samenwerking en opleiden tussen de organisaties uit verschillende sectoren op deze manier voor onbepaalde tijd geborgd.

Tijdens de opleiding worden vele variëteiten aan praktijkervaring in meerdere functies en sectoren aangeboden. De samenwerking brengt volgens de instellingen ook de kwaliteit van de gz-opleiding bij alle deelnemende praktijkopleidingsinstellingen naar “een hoger plan”.