Twentse gemeenten werken samen aan ‘goede zorg dichtbij’

De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen gaan samen met andere partijen uit de zorgketen werken aan goede zorg dichtbij. Doel is om zowel de zelfredzaamheid van burgers als de toegankelijkheid van de zorg te vergroten

De plannen voorzien onder meer in een educatiecentrum voor senioren, extra tijdelijk verblijf capaciteit voor kwetsbare ouderen en een geriatrisch expertisecentrum. Mogelijk krijgt ook het voormalige rooms-katholieke ziekenhuis Heil der Kranken in Oldenzaal als verzamelplaats voor ontwikkelingen en nieuwe initiatieven een plek in de plannen.

Haalbaarheid

Naast de betrokken gemeenten zijn Carintreggeland, Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Sint Maarten, MST, Praktijk voor gespecialiseerde fysiotherapie Jeroen van der Weide, Menzis en Apotheek Oldenzaal bij de plannen betrokken. Ook is er ruimte voor de inbreng van burgers en huisartsen. De komende maanden werken de partijen gezamenlijk een plan van aanpak uit en wordt de financiële haalbaarheid van de concepten onderzocht. Dit moet eind september resulteren in een plan van aanpak.