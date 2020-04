Twentse huisartsen experimenteren met marktplaats voor online spreekuren

Zorgaanbieder Roset, verzekeraar Menzis en een aantal huisartsen starten een pilot voor online spreekuren. Dat moet een oplossing zijn voor het tekort aan huisartsen in krimpregio’s. Onderdeel van het plan is een online marktplaats voor huisartsen.

Twente is één van de regio’s met een huisartsentekort. Dat komt niet doordat er te weinig huisartsen in Nederland zijn, maar omdat het lastig is ze naar de regio te krijgen. Dat stellen de samenwerkende partijen achter het project ArtsOnline.

Virtuele wachtkamer

In de pilot van Roset, Menzis en de twentse huisartsen zetten ze digitale spreekuren in. Patiënten krijgen vooraf een digitale vragenlijst voorgelegd en belanden vervolgens in een virtuele wachtkamer. Daarna worden ze geholpen via een chatgesprek of door te (video-)bellen met een huisarts. Na afloop van het digitale consult is een verslag beschikbaar voor zowel arts als patiënt.

Marktplaats

Daarnaast biedt ArtsOnline een marktplaats voor huisartsen die spreekuren online willen laten waarnemen. ‘Als een huisarts in Enschede ziet dat hij volloopt, kan hij een dagdeel open zetten voor een waarnemer. Daar kan bijvoorbeeld een huisarts uit Amsterdam dan op intekenen’, legt directeur Wyco de Vries uit. ‘Tijdens de pilot hebben de huisartsen nog vaste waarnemers, maar uiteindelijk hoeft dat niet meer.’

Betaal-tool

Het systeem is nog in ontwikkeling. Zo komen er in de toekomst verschillende keuzemogelijkheden voor de huisartsen, zodat ze het systeem kunnen inrichten op een manier die past bij hun visie. Bovendien streven de bedenkers naar een betaal-tool waarmee de waarnemend huisarts direct een vergoeding kan krijgen. Nu gaat dat nog via facturen.

Het platform wordt de komende maanden getest door veertien huisartsen, verdeeld over vijf praktijken. Er hebben zich inmiddels al artsen gemeld om deel te nemen als het project wordt uitgebreid.